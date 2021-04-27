Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з оголошенням МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві персоною нон ґрата і оголосила консула генерального консульства Росії в Одесі небажаною для перебування на території України особою, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У відповідь МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він повинен покинути територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року», – сказано в коментарі Ніколенка, опублікованому на сайті МЗС у вівторок, 27 квітня.

Спікер МЗС України наголосив, що в разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, МЗС України залишає за собою право на подальші дії у відповідь.

Ніколенко зазначив, що Україна розглядає оголошення МЗС РФ співробітника посольства України в Москві персоною нон ґрата як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії і черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України.

«Повністю відкидаємо голослівні звинувачення про те, що оголошений “persona non grata” український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював ніяких дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій», – пояснив Ніколенко.

Він наголосив, що рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року і постійну дипломатичну практику.

Імені консула, якого вислала Україна, Ніколенко не озвучив. На сайті установи останні новини датовані ще травнем 2020 року, а сторінка консульства у Facebook поширює лише новини, які стосуються Росії, ім’я консула там також не згадується.

Зазначимо, в понеділок російське міністерство закордонних справ заявило, що співробітник посольства України у цій країні оголошений персоною нон ґрата, йому належить покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня ФСБ Росії затримала консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. На другий день його вислали з країни. У відповідь Україна вислала старшого дипломата посольства РФ у Києві.