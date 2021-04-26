Російська Федерація оголосила дипломата українського посольства в Москві персоною нон-грата. Відповідну ноту МЗС Росії направило українській дипломатичній установі в понеділок, 26 квітня.

«Через недружні дії України, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошений співробітник посольства України в Росії», – йдеться в заяві МЗС Росії.

Так, українському дипломату запропонували залишити території Росії до п’ятниці, 30 квітня. Ім’я працівника посольства України, якого оголосили персоною нон-грата, наразі не відоме.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили. Його звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». Згодом дипломату наказали покинути країну територію до 22 квітня.

МЗС України назвало затримання українського дипломата черговою провокацією та у відповідь на рішення Росії вислати Олександра Сосонюка вирішила видворити старшого дипломата посольства Росії в Києві Чернікова.

Після цього рішення, зі слів заступник глави МЗС України Євгена Єніна, Росія почала погрожувати видворенням зі своєї території інших українських дипломатів.