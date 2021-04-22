Український консул генконсульства у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк виїхав з Росії. Він повернеться до роботи в Міністерстві закордонних справ після короткої відпустки. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі LB.ua.

Зі слів спікера, Олександр Сосонюк покинув території Росії ще в середу, 21 квітня.

«В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з родиною і відновити сили. Маємо розуміти, що робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів», – розповів він.

Ніколенко зазначив, що українські дипломати в Росії працюють «в умовах посиленого тиску та перманентних загроз провокацій».

Після короткої відпустки Сосонюк продовжить працювати в Міністерстві закордонних справ України.

Затримання Олександра Сосонюка в Росії: що відомо

Працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права». Згодом Росія наказала Сосонюку покинути її територію до 22 квітня.

МЗС України назвало затримання українського дипломата черговою провокацією та у відповідь на рішення Росії вислати Олександра Сосонюка вирішила видворити старшого дипломата посольства Росії в Києві Чернікова. Він має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із понеділка, 19 квітня.