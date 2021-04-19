Євген Єнін заявив, що Україна надалі відстоюватиме права та інтереси своїх громадян в Росії

Росія погрожує Україні видворити зі своєї території інших українських дипломатів. МЗС України заявило, що готова до таких провокацій. Про це заявив заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі 24 каналу в понеділок, 19 квітня.

«Ми зіткнулись з тим, що Росія почала погрожувати подальшими репресіями й видворенням наших дипломатів, якщо ми оголосимо персоною нон-грата когось не того», – розповів він.

З його слів, незважаючи на російські провокації, Україна і надалі робитиме все можливе для захисту прав та інтересів своїх громадян навіть на території країни-агресора.

«Ми абсолютно рішуче налаштовані і чітко продемонструємо Російській Федерації, що ми не піддаємося на подібні провокації», – резюмував Єнін.

Затримання Олександра Сосонюка в Росії: що відомо

Працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права». Згодом Росія наказала Сосонюку покинути її територію до 22 квітня.

МЗС України назвало затримання українського дипломата черговою провокацією та у відповідь на рішення Росії вислати Олександра Сосонюка вирішила видворити старшого дипломата посольства Росії в Києві Чернікова. Він має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із понеділка, 19 квітня.