Україна нарощує експорт курятини

У травні Україна експортувала рекордний місячний обсяг м’яса птиці за останні п’ять років. Про це повідомив Союз птахівників з посиланням на дані митниці.

За місяць українські виробники експортували 43 635 тонн м’яса птиці, що на 7% більше, ніж у квітні (40 700 тонн). У грошовому вимірі експорт зріс на 10,7% і сягнув 93,6 млн доларів. У Союзі птахівників наголосили, що це рекордний місячний показник за останні п’ять років.

При цьому середня експортна ціна птиці підвищилася до 2,15 долара за кілограм.

«Середня експортна ціна реалізації м’яса птиці збільшилась і становила 2,15 доларів, що в першу чергу пов’язано з зміною асортименту експортованої продукції», – пояснили аналітики.

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За п’ять місяців 2026 року загальний експорт м’яса птиці з України сягнув 207 100 тонн – на 6,1% більше, ніж за той самий період минулого року. Водночас валютна виручка зменшилася на 4,3%, вона становила 437,1 млн доларів.

Головними покупцями української курятини в цей період були: Нідерланди (17,9%), Велика Британія (11,8%), Словаччина (10,2%) та ОАЕ (6,9%).

Частка експорту до країн ЄС від загального обсягу експорту склала 34,9% (69,7 тис.тонн). У грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС за п’ять місяців становила майже половину валютної виручки (44,8%).

Окремо експорт готової продукції з м’яса птиці за п’ять місяців склав 7, 2 тис. тонн на суму 24,4 млн доларів.

До слова, Україна також нарощує і експорт яєць, зокрема, у березні виробники експортували 216,2 млн штук яєць. Це на 25% більше, ніж минулого року. У грошовому еквіваленті зростання фіксують на 57%, а виручка сягнула 24 млн доларів.

Як писав ZAXID.NET, українські компанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку.