В межах Кліматичної конференції ООН спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко заявили про старт пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактора «Чисте паливо в Україні з ММР».

Як зазначено в прес-релізі Державного департаменту США, проект має на меті перше у своєму роді виробництво промислового виробництва чистого палива (водню) за допомогою електролізу твердих оксидів.

«Проект спрямований на підтримку енергетичної безпеки України, декарбонізацію важкодоступних енергетичних секторів шляхом виробництва чистого водню та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку. Крім того, він має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій», – додають у Держдепі.

Серед партнерів-учасників проекту – міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», Рада національної безпеки і оборони України та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки, а також приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T і Starfire Energy.

Крім того, як пише LB.ua, помічника держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта попросили координувати енергетичну підтримку України з боку уряду США та міжнародних партнерів. Держдепартамент працюватиме з Міненергетики, Міноборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від України. Міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору цієї зими.