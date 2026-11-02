Україна продовжує будувати захисні споруди об'єктів критичної інфраструктури

На завершення будівництва захисних споруд для об’єктів критичної інфраструктури та спорудження нової черги захисту Україні потрібно додатково близько 60 млрд грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник,

За словами міністра, наразі роботи з інженерного захисту тривають на 601 об’єкті. Йдеться, зокрема, про великі підстанції, об’єкти тепло- та водопостачання. Загальний рівень виконання робіт становить 72%, а на їх фінансування з бюджету вже спрямували 47 млрд грн.

Станом на кінець жовтня будівництво захисних споруд завершили на 109 об’єктах. Якщо темпи робіт збережуться, у листопаді планують завершити ще частину споруд, довівши загальну кількість до 134. До кінця грудня цей показник має зрости до 197 об’єктів.

Окремо уряд розвиває розподілену теплову генерацію. Наразі в роботі перебувають 343 об’єкти загальною проєктною потужністю майже 3,2 ГВт. На ці проєкти виділили 13,5 млрд грн. За графіком, у найближчі місяці планують ввести в експлуатацію близько 1,5 ГВт нових потужностей, а ще 800 МВт – у першому кварталі 2027 року.

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Також у 14 регіонах реалізують 30 проєктів, спрямованих на забезпечення населення питною водою. За оцінкою міністра, вони мають охопити близько 10 млн людей. Крім того, резервні джерела живлення комунальних підприємств, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, наразі мають загальну потужність понад 1 ГВт із необхідних 1,4 ГВт.

«Працюємо над нарощенням і забезпеченням повною мірою обладнання. Частина з них уже законтрактована. Наше завдання – наблизити доставку, а також встановлення», – зазначив Калашник.

До слова, у жовтні Кабмін посилив вимоги до забудовників щодо облаштування укриттів. Також уряд дав підприємцям більше часу для облаштування укриттів для працівників та клієнтів: замість 4 грудня подбати про безпечні простори потрібно буде до 4 березня.