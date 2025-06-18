«Синьо-жовті» пообіцяли грати лише на перемогу

У середу, 18 червня, молодіжна збірна України в межах 3-го туру групового етапу Євро-2025 зіграє з Нідерландами. Поєдинок відбудеться на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на старті континентальної першості команда Унаї Мельгоси зазнала сенсаційної поразки від Данії (2:3), а потім здобула перемогу над Фінляндією (2:0). Нідерландці ж розійшлися нічиєю з Фінляндією (2:2) та поступилися Данії (1:2). Як наслідок, після двох турів «синьо-жовті» мають 3 очки і йдуть у своїй групі на другій сходинці. «Оран’є» з одним пунктом третім. Для виходу в плейоф українцям треба не програти Нідерландам.

На молодіжному рівні збірні України та Нідерландів зустрічались 9 разів. Наші футболісти двічі святкували перемогу, чотири вигравали «помаранчеві», а ще три рази було зафіксовано нічию.

FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає збірну Нідерландів. На її перемогу дають 1,58, тоді як успіх України оцінюють у 6,00. Ціна нічиєї – 4,95. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,46, тоді як тотал менше 2,5 – 2,70.

Найбільше шансів забити мають Ноа Огайо (2,00) та Рубен ван Боммел (2,95). В українців відзначитись можуть Владислав Ванат (3,20) та Назар Волошин (4,00).

Де дивитися матч Євро-2025 між Нідерландами U-21 та Україною U-21

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на на телеканалі «Перший» і сайті «Суспільне Спорт». Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі «MEGOGO» на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL».

Матч Нідерланди U-21 – Україна U-21 на MEGOGO прокоментують Вадим Шевякін та Володимир Звєров. За годину до старту гри розпочнеться велика аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук’яненком. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Сергій Нагорняк та Едуард Цихмейструк.

Зазначимо, що фінальний турнір Євро-2025 триватиме з 11-го до 28-го червня. До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.