У ніч на неділю, 3 березня, 21-річна українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) вийшла у фінал турніру WTA 500, який проходить у Сан-Дієго (США).

В 1/2 фіналу Марта здобула перемогу над Джессікою Пегулою зі США, яка у світовому рейтингу посідає 5-ту позицію – 7:6 (7:4), 6:1. З нею Костюк зустрілась утретє в кар'єрі. Перші два матчі – в Цинциннаті у 2022 році та на Australian Open-2023 виграла американка.

У стартовій партії із двома брейками перша сіяна на San Diego Open американська тенісистка впевнено повела 5:1. Утім, Костюк спромоглася на фантастичний камбек. Українка виграла 5 геймів поспіль, зокрема два – на подачах Пегули, та гарантувала собі мінімум тай-брейк – 6:1, пише «Суспільне Спорт».

На тай-брейку Костюк зробила чотири міні-брейки і реалізувала другий сетпойнт на подачі Пегули. У підсумку — 7:4 на користь українки.

відео WTA

Коментуючи свій успіх Марта Костюк сказала, що не знає, що з нею сталося у першому сеті та як вона змогла переламати перебіг поєдинку.

«Як я вже говорила, я дуже легко програла Джессіці у попередньому матчі. Я була розчарована, що сьогодні все розвивалося в тому ж напрямку... Навіть не знаю, як я змінила все. Вибачте, хлопці. Я намагалася вигадати відповідь, але не знаю», – розповіла Костюк.

