Українка намагається повернути дитину з РФ, звернувшись до першої леді США

У квітні 2025 року росіянин Алєксєй Єрмаков вивіз доньку Алісу з Франції до Росії, обманувши колишню дружину – українку Вероніку. Відтоді жінка намагається повернути дитину та тепер звернулася по допомогу до першої леді США Меланії Трамп. Про це жінка розповіла проєкту «Ветер».

З Єрмаковим жінка познайомилася у Києві 2008 року. Тоді їй було 19 років, а чоловікові – 25. У 2014 році батьки Вероніки передали парі гроші, отримані від продажу бабусиної квартири. За ці гроші вони відкрили два ресторани. У 2018 році Вероніка завагітніла, після чого пара одружилася. Однак, за словами жінки, під час шлюбу чоловік не ночував удома та зраджував їй. Зрештою у 2021 році вони розлучилися.

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Після розриву Вероніка почала стосунки з киянином Дмитром. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жінка разом із донькою Алісою та колишнім чоловіком виїхала за кордон. Алєксєй мав посвідку на проживання в Україні та статус переміщеної особи, тому також отримав міжнародний захист від російської агресії у Словаччині.

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Вероніка з дитиною оселилася у Франції. Її новий партнер Дмитро певний час залишався на окупованій території Бучанського району, але згодом також виїхав за кордон.

У 2023 році між колишнім подружжям почалися судові процеси щодо Аліси. У травні Вероніка звернулася до суду з вимогою зобов'язати Алєксєя сплачувати аліменти. На той час чоловік уже повернувся до Києва та подав зустрічний позов, у якому вимагав повернути доньку в Україну.

Він наполягав, щоб Алісу привозили до нього кожні півтора місяця. Також він вимагав придбати дівчинці планшет замість того, який вона зламала. Український суд відхилив обидві вимоги. Після цього чоловік звернувся до французької Феміди. Однак там також вирішили, що постійним місцем проживання Аліси має залишатися Франція разом із матір'ю.

У 2024 році суд заборонив вивозити дівчинку за межі Євросоюзу без згоди обох батьків. Взимку 2025 року Алєксєй уперше спробував порушити цю заборону – він намагався виїхати з донькою через Угорщину до Туреччини. Тоді їх зупинили угорські прикордонники. Однак у квітні того ж року чоловік знову заявив, що хоче відвезти Алісу на відпочинок до Туреччини. Вероніка звернулася до французької поліції з проханням тимчасово зняти з доньки обмеження на перетин кордону. Вона погодилася на це за умови, що колишній чоловік поверне дитину через десять днів.

Проте Алісу матері так і не привезли, а Алєксєй перестав відповідати на її дзвінки.

Як дівчинка опинилася в Росії

Улітку 2025 року Вероніка найняла приватного детектива, який з'ясував, що Аліса перебуває разом із батьком в Іркутську. Там живе його мати. Після цього українка почала судову боротьбу за доньку вже в Росії. Вона виграла справу в суді першої інстанції, а згодом — і апеляцію. Однак Алєксєй оскаржив ці рішення у Верховному суді РФ, який став на його бік.

Російська судова інстанція вирішила, що Аліса вже адаптувалася до життя в Росії, а повернення до Франції нібито може негативно позначитися на її стані. Крім того, суд назвав Францію «недружньою державою», оскільки вона входить до НАТО, та припустив, що через це дівчинка може зазнати дискримінації. На той час батько вже оформив для неї російське громадянство.

Вероніка подала скаргу до президії Верховного суду РФ із проханням переглянути рішення. Також жінка написала листа першій леді США Меланії Трамп, у якому попросила допомогти повернути доньку до Франції.

У вересні 2026 року мати випадково дізналася, що Аліса пішла до першого класу іркутської школи. Вона побачила фотографії дівчинки на сторінках навчального закладу в соціальних мережах. За даними журналістів, у серпні 2025 року іркутський психолог провів обстеження Аліси та зафіксував її «дуже поганий нервово-психічний стан». У висновку, який бачили журналісти, зазначено, що дівчинка «відчуває, що її не розуміють, і через це дуже страждає».

Під час розмови з психологом Аліса розповіла, що сумує за мамою та хоче поговорити з нею відеозв'язком і написати їй листа. Водночас дівчинка майже не пам'ятає матір – у її пам'яті залишилися лише зачіска та колір волосся Вероніки.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп долучилася до повернення українських дітей, яких Росія примусово вивезла зі своїх домівок. У квітні 2026 року Білий дім повідомив про четверте возз’єднання дітей із родинами за її сприяння. Тоді вдалося повернути шістьох неповнолітніх, ще одну дитину планували доправити до рідних в Україні пізніше того місяця.