Ангеліна Голик є уродженкою Донецької області

20-річна українська футболістка Ангеліна Голик отримала громадянство Російської Федерації. Наразі вона грає на позиції півзахисниці в московському «Динамо». Про це повідомила низка медіа з посиланням на анкету футболістки на офіційному сайті російського клубу.

Анкета Ангеліни Голик на сайті ФК «Динамо» Москва

Як йдеться, Ангеліна Голик народилася в місті Докучаєвськ на Донеччині. В 11-річному віці вона почала тренуватися з хлопчиками у донецькій команді «Локомотив», а через рік перейшла до жіночої команди. До 16-річного віку Голик виступала за харківський «Житлобуд-1», згодом – за футзальний клуб «Багіра» (ДЮСШ з міста Лиман).

Коли саме футболістка отримала російське громадянство точно не відомо. У 2023 – 2024 році Голик грала у складі молодіжної жіночої команди «Локомотив» Москва, а взимку цього року перейшла в «Динамо» Москва.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що український гімнаст Ілля Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії, куди він виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення. 21-річний спортсмен повинен був повернутись в Україну через два місяці, утім він та його тренерка відмовились це робити.