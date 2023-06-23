Українська ППО збила всі 13 крилатих ракет, випущених вночі
Найбільше снарядів випустили по Хмельницькій області
Російські окупанти вночі здійснили черговий напад на Україну зі стратегічної авіації. За ніч п'ятниці, 23 червня, Росія випустила по території України 13 крилатих ракет та один дрон, повідомили у прес-слубі Повітряних сил ЗСУ.
За даними прес-служби, атака росіян було спрямована на військовий аеродром на Хмельниччині. Знищити чи завдати шкоди стратегічному об'єкту росіянам не вдалося.
«Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.
Українські військові зазначили, що пуски здійснювалися приблизно опівночі з Каспійського моря. Для обстрілів залучили чотири стратегіні бомбардувальники Ту-95мс.
Окрім Хмельниччини, роботу ППО чули мешканці Запорізької області та Дніпропетровщини.