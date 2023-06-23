Обстріл здійснили з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс

Російські окупанти вночі здійснили черговий напад на Україну зі стратегічної авіації. За ніч п'ятниці, 23 червня, Росія випустила по території України 13 крилатих ракет та один дрон, повідомили у прес-слубі Повітряних сил ЗСУ.

За даними прес-служби, атака росіян було спрямована на військовий аеродром на Хмельниччині. Знищити чи завдати шкоди стратегічному об'єкту росіянам не вдалося.

«Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Українські військові зазначили, що пуски здійснювалися приблизно опівночі з Каспійського моря. Для обстрілів залучили чотири стратегіні бомбардувальники Ту-95мс.

Окрім Хмельниччини, роботу ППО чули мешканці Запорізької області та Дніпропетровщини.