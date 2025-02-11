Успішний наступ на Курщині провели військові 82-ї бригади

Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області та значно покращили тактичне положення. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомило управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ.

Відомо, що успішний наступ на Курщині провели військові 82-ї бригади у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення. Завдяки цьому військові змогли зайняті нові рубежі та значно покращити тактичне положення.

«В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що українські військові здійснили успішний контрудар у російській Курщині та просунулись углиб області ще на 2,5 км.

5 лютого стало відомо, що у Курській області бійці Десантно-штурмових військ захопили у полон понад 20 російських солдатів.