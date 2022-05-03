Пожежа на російському складі боєприпасів після обстрілу української артилерії

Артилерія 81-ї десантно-штурмової бригади з Донеччини знищила БТР та склад з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

У вівторок, 3 травня, командування десантно-штурмових військ ЗСУ поширило відео, як артилерійський підрозділ 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ знищує бронетранспортер та склад з боєприпасами російських окупантів. У результаті на складі виникла масштабна пожежа з вибухами снарядів.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські військові знищили понад 4 тис. танків та бойових машин російських окупантів, а також понад 23 тис. особового складу армії РФ.