Повітряні сили ЗСУ відібрали групу пілотів, які в майбутньому пройдуть навчання керуванню західними винищувачами. Йдеться про кілька десятків пілотів, які володіють англійською мовою. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

«Командувувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом», – розповів Ігнат.

Нагадаємо, що Конгрес США раніше ухвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачається 100 млн дол на підготовку українських пілотів. Автор ініціативи конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запропонував витрачати їх на навчання українців на літаках F-15 або F-16. Наразі не було інформації про остаточне схвалення цього положення американською владою.

У Пентагоні заявляли, що хочуть з’ясувати, який тип винищувача буде оптимальним для оновлення української тактичної авіації. Наразі жодних конкретних обіцянок щодо передачі Україні західних літаків досі не було.