У листах чоловікам погрожують екстрадицією у разі відмови вступити до лав ЗСУ. У четвер, 2 січня, польське управління у справах іноземців повідомило, що ці повістки є фейковими.

Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві листи нібито від управління у справах іноземців з призовом на військову службу. Проте відомство наголошує, що вони є підробкою.

«У зв'язку з отриманими сигналами про фальшиві листи, надіслані громадянам України, управління у справах іноземців роз'яснює, що воно не є автором закликів до військової служби», – йдеться у повідомленні управління.

Лист, який отримують українські чоловіки у Польщі. Фото управління у справах іноземців

Відомо, що в повістках чоловіків закликають вступити на службу до ЗСУ, а у разі відмови погрожують юридичною відповідальністю та екстрадицією.

Формування Українського легіону

Нагадаємо, у липні 2024 року після підписання двосторонньої безпекової угоди, Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу. Того ж місяця долучитися до Українського легіону виявили бажання сотні українців, які проживають у Польщі.

3 жовтня Міністерство оборони України повідомило, що у польському Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону. Рекрутинговий центр відкрили на базі Консульства України.

На початку листопада заявки до рекрутингового центру надійшли від українців, які проживають у 30 країнах. Зокрема, у Великій Британії, Ірландії, Канаді, Чехії та США. Проте найбільшу кількість заявок подали саме ті, хто проживає у Польщі. Більшість добровольців – чоловіки, однак 10% заявок надійшло від жінок.

12 листопада у Польщі підписала контракти зі Збройними силами України перша група добровольців Українського легіону.