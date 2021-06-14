Державне агентство розвитку туризму України спільно з МОЗ розпочинають масову кампанію вакцинування працівників готелів. Готелям, де буде провакциновано весь персонал, присвоять знак безпеки.

Як інформує Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ), на отримання знаку безпеки можуть претендувати готелі, у яких є категоризація. Умовою є загальна вакцинація персоналу, а не поодинокі запити від окремих співробітників.

Для участі в кампанії вакцинування до 14 червня уповноважена особа від готелю має подати на електронну адресу Держагентства розвитку туризму [email protected] таку інформацію:

загальна чисельність всього персоналу готелю;

список співробітників готелю;

копія штатного розпису готелю;

інформація щодо вже провакцинованого персоналу, якщо такий є;

кількість номерів та ліжко-місць готелю.

«За підсумком вакцинації всього персоналу готелю закладу розміщення буде надано підтвердження у вигляді наліпки знак безпеки та внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований. Список буде опубліковано на офіційному сайті ДАРТ», – йдеться у повідомленні.