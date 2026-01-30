Український ритейл відновлюється

У 2025 році український роздрібний ринок продовжив відновлення та розширення. За даними Retail Association of Ukraine (RAU), станом на грудень мережі-члени асоціації управляли 24 549 торговельними точками у восьми ключових сегментах ритейлу.

За рік компанії відкрили 2234 нові магазини, тоді як 683 точки припинили роботу. Таким чином чистий приріст склав 1551 новий об’єкт.

Географія ритейлу в Україні

Найбільша концентрація ритейлу традиційно зафіксували у Києві та області – 5911 магазинів, що на 372 більше, ніж рік тому. Друге місце посідає Дніпропетровська область із 2241 точкою, третє – Львівська, де працює 2228 магазинів. До п’ятірки регіонів-лідерів також входять Одеська та Харківська області.

Окремо аналітики відзначили Полтавську, Кіровоградську та Івано-Франківську області – у кожній з них у 2025 році було відкрито понад 100 нових торговельних об’єктів.

У яких сферах найкраща динаміка

Сегмент продовольчого ритейлу залишається одним із ключових для українського ринку – на нього припадає близько 22% усіх торгових точок. Станом на грудень 2025 року мережі управляли 5400 продовольчими магазинами по всій країні: від гіпер- і супермаркетів до форматів «біля дому». За рік відкрили 502 нові локації, однак через закриття 136 об’єктів чистий приріст склав 366 магазинів.

Щодо регіонів, то знову ж таки, найвища концентрація продовольчих мереж – в Києві та області, а саме 1814 торгових точок. Значно менше їх у Львівській області (598), яка посідає друге місце, та у Дніпропетровській області (350), що замикає трійку.

До п’ятірки регіонів із найбільш розвиненим food-ритейлом також входять Кіровоградська та Одеська області. Водночас Кіровоградська область вирізняється тим, що тут найбільше закритих магазинів після столиці.

Найшвидші темпи зростання у 2025 році показала компанія Clever Stores із Луцька, яка розвиває мережі «Сім23» та «Сімі». За рік ритейлер відкрив 132 магазини і закрив лише п’ять. Основна експансія відбувалася у західних областях: найбільше нових точок з’явилося на Львівщині, Волині, в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Другим за кількістю відкриттів став АТБ – найбільший FMCG-оператор країни. За рік мережа розширилася на 67 магазинів, закривши лише шість, зокрема активно нарощуючи присутність у Київській області та інших регіонах.

Третє місце посів литовський ритейлер Novus разом із форматом «Мі Маркет». У 2025 році компанія відкрила 46 нових магазинів і закрила лише один, зосередивши розвиток переважно у столичному регіоні.

Непродовольчий ритейл формує близько 20% усіх магазинів у восьми ключових сегментах українського ринку. Станом на кінець 2025 року в цьому секторі працювало 4537 торгових точок – це на 275 більше, ніж на початку року, з урахуванням закриття 130 магазинів.

Найбільше непродовольчих мереж зосереджено в Києві, Дніпрі та Одесі. У столиці працює 979 магазинів – майже вдвічі більше, ніж у Дніпрі (561), і утричі більше, ніж в Одесі (311). При цьому в Києві та Дніпрі кількість закритих точок була приблизно однаковою, тоді як в Одесі за рік припинили роботу лише чотири магазини. До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю таких торгових точок також входять Львів (291) та Харків (285).

Лідером зростання у сегменті стала мережа магазинів формату one-dollar store «Аврора». За 2025 рік компанія відкрила 228 нових магазинів і закрила 47, що дало чистий приріст у 181 локацію. Найбільше нових точок з’явилося у Київській області, а також у Дніпропетровській, Львівській та Одеській.

Друге місце за темпами розвитку посіла мережа Eva – 73 відкриття при 16 закриттях. Основне розширення припало на Київську, Дніпропетровську та Львівську області. Трійку лідерів замикає Master Zoo, яка за рік відкрила 13 магазинів і закрила 7, переважно розширюючись у столичному регіоні.