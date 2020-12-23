Сервіс Raketa працює у Львові з січня 2020 року

Український сервіс доставки їжі Raketa змінює назву на Rocket та виходить на міжнародний ринок. Із 23 грудня компанія починає працювати як сервіс доставки на Кіпрі, зокрема у столиці місті Нікосія. Про це повідомили у прес-службі компанії.

«Із сьогоднішнього дня кур'єри з помаранчевими рюкзаками починають возити замовлення в Нікосії – столиці Кіпру. Ця країна стала першою в межах міжнародної експансії – Raketa планує покрити десять країн в 2021 році», – йдеться у повідомленні прес-служби Raketa.

Тож через вихід на міжнародний ринок Raketa буде називатися Rocket. При цьому айдентика збережеться, аби не спантеличувати українських клієнтів.

«У більшості країн такого слова, як "ракета", не існує. Тому було прийнято рішення, зберігши те, що вже створено в Україні, розвиватися на нових ринках. Бренд Rocket буде зрозумілий у всьому світі, і залишиться пізнаваний тут», – зазначив директор з маркетингу сервісу Rocket Олег Любарець.

Із березня компанія планує почати роботу в Нідерландах, а згодом – ще у низці європейських країн. При цьому, сервіс і надалі розширюватиме географію роботи по Україні, зокрема до кінця року Rocket запуститься в Кропивницькому, що стане 27-м українським містом і 18-м обласним центром.

Зміна назви в Україні буде відбуватися поступово: спершу назву змінять у англомовному додатку, а впродовж кількох тижнів назва Rocket замінить Raketa на рюкзаках та фірмовому одязі кур’єрів.

Нагадаємо, що у сервіс доставки їжі з ресторанів Raketa почав працювати у 2018 році в Дніпрі. Його заснували підприємці Олексій Юхимчук та Станіслав Дмитрик як частину маркетплейсу знижок Pokupon. Згодом до бізнесу долучився третій інвестор, ім’я якого не розголошують. У Львові Raketa запустилася 10 січня 2020 року.