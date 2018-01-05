Українці придбали за рік близько 2,7 тис. електромобілів

Найчастіше у 2017 році українці купували електрокари Nissan Leaf

У 2017 році в Україні було продано 2697 автомобілів з електродвигунами, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016 році. Про це повідомив ЦТС, посилаючись на дані асоціації «Укравтопром».

З усіх електрокарів, придбаних у 2017 році, 85% були вживаними. У 2016 році їх частка складала 51%.

Найпопулярнішим електрокаром минулого року серед українців став Nissan Leaf: всього було продано 2219 автомобілів цієї моделі. У порівнянні з 2016 роком, японський виробник поліпшив продажі у 2,4 рази.

Лише 107 автомобілів BMW i3 були придбані в Україні в 2017 році. Проте, це дозволило німецькому бренду зайняти другу сходинку у переліку найпопулярніших електрокарів року в Україні. За рік популярність цієї моделі зросла утричі.

Tesla Model S, яку в нашій країні в минулому році купили 73 автовласника, посіла третє місце. У порівнянні з 2016-м, в минулому році популярне американське авто стало продаватися на 59% активніше.

Від третього місця не сильно відстала електрична версія Ford Focus: за рік в Україні було продано 59 таких авто, що на 5% більше, ніж в 2016 році.

Як відомо, раніше в Мінінфраструктури України заявляли, що мають намір стимулювати розвиток ринку електромобілів і, як, результат, до 2020 року збільшити їхню частку до 15%.

У Львові 5 січня 2018 року виконавчий комітет міської ради затвердив концепцію електромобільності, яка передбачає збільшення до 2025 року кількості електромобілів до 20% від загальної кількості зареєстрованих у Львові автомобілів.