Центральний банк Мальти та Національний банк України з 1 серпня запустили для українців обмін готівкової гривні на євро, повідомила прес-служба НБУ.

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро у Центробанку Мальти. Для цього потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту.

Якщо ж ідеться про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога людей, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган мальтійської влади.

Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тис. грн на людину. Обміну підлягають банкноти номіналом 100 грн і більше. Банкноти номіналом до 100 грн обміну не підлягають.

Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти. Детальні умови обміну можна дізнатися тут.

Додамо, що Рраніше програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Нідерландах тта Італії.