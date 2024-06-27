У близькій до лінії фронту зоні відключення більше не застосовуватимуть

Українцям, які мешкають на прифронтових територіях, не обмежуватимуть електропостачання. Це пов’язано з важкою гуманітарною ситуацією та є реальною загрозою життю громадян через обстріли. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadske 27 червня.

За його словами, зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для цієї частини прифронтових територій. Очікується, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

Очільник «Укренерго» зазначив, що ситуація з відключеннями по Україні «принципово не відрізняється», оскільки магістральна мережа НЕК «Укренерго» здатна доставити електроенергію в будь-який регіон. Утім через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру, виробництва електрики й імпорту недостатньо для задоволення загального попиту.

«Ми зіштовхнулися зі значними пошкодженнями інфраструктури нашої магістральної мережі, яка передає електроенергію від електростанцій до мереж обленерго. Зазнало пошкоджень близько половини наших активів», – пояснив Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що деякі енергоблоки на теплових і гідроелектростанціях були повністю зруйновані — вони або взагалі не підлягають відновленню, або на це піде значний час, можливо, декілька років. Також є пошкоджені об'єкти, які ще можуть відновити енергетики.

«Ми маємо максимально зосередитись на їхньому відновленні до зими. Це важливо, щоб зменшити дефіцит електроенергії взимку, коли споживання зросте на 40% у зрівнянні з літнім періодом», – додав Кудрицький.

Надаємо, навесні 2024 року росіяни почали масовано атакувати об’єкти української енергосистеми за допомогою дронів та ракет. Через значні пошкодження та руйнування електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. З 14 травня в усіх областях України запровадили екстрені відключення світла через значний дефіцит електроенергії, зокрема і для побутових споживачів. 20 травня НЕК «Укренерго» повідомила, що в Україні через російські обстріли пошкоджено всі великі тепло- і гідроелектростанції. Президент Володимир Зеленський розповів, що з 22 березня й до червня через вісім масованих російських атак Україна втратила більш як 9 ГВт потужностей.