Низка європейських країн закрила авіасполучення із Великою Британією, де виявили нову мутацію Covid-19

Посольство України у Великій Британії радить українцям утриматися від поїздок до Великої Британії, де нещодавно виявили новий, більш заразний штам коронавірусу. Про це дипломатична установа повідомила у понеділок, 21 грудня.

«У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу, посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20 грудня запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну», – йдеться у повідомленні.

Українцям, які вже перебувають в країні рекомендують бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті Консульської служби. Водночас, українці також можуть отримати інформацію про карантинні обмеження на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Нагадаємо, що 20 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про сплеск захворювань на Covid-19 та появу нового штаму вірусу в країні, який, з його слів, може бути на 70% заразнішим.

Внаслідок цього низка європейських країн, зокрема Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада, ввела заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії. Уряд України, як пише «Громадське», планує визначитися із закриттям авіасполучення до кінця 21 грудня.

Всесвітня організація охорони здоров’я пообіцяла інформувати світ про появу будь-якої нової інформації стосовно мутованого вірусу.

Наразі відомо, що нову мутацію коронавірусу виявили ще у трьох країнах – Нідерландах, Австралії та Данії.