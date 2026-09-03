Після холодної ночі не поспішайте різко відкривати посіви ще до сходу сонця

На початку осені погода може змінюватися дуже швидко: вдень сонце ще добре прогріває землю, а вночі температура здатна опускатися до небезпечних для молодих рослин значень. Найбільше ризикують щойно пророслі культури з ніжними листками. Щоб захистити їх від короткочасного похолодання, не обов’язково споруджувати складну теплицю. Що використати для невеликої грядки, пишуть «Новини.Info».

Які посіви варто захистити

Тонке агроволокно підходить для осінніх посівів редиски, шпинату, руколи, салату та іншої зелені. Воно створює під укриттям м’якші умови й допомагає рослинам пережити короткочасне похолодання.

Найзручніше встановити над грядкою невисокі дуги, а вже на них натягнути матеріал. Такий спосіб захищає молоде листя від безпосереднього контакту з холодним полотном і залишає всередині невеликий прошарок повітря.

Коли накривати грядку

Не чекайте, поки температура вже почне стрімко падати. Якщо прогноз попереджає про можливий заморозок уночі, встановіть укриття ще ввечері. За день ґрунт встигає накопичити тепло, а вночі воно поступово віддається в навколишній простір і допомагає підтримувати під укриттям дещо вищу температуру.

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Краї агроволокна надійно зафіксуйте, адже навіть невеликий осінній вітер може підняти легкий матеріал. Для цього підійдуть кілочки, дошки, каміння або невеликий шар землі.

Чому краще використати агроволокно

На відміну від щільної плівки, агроволокно пропускає повітря, вологу та частину сонячного світла. Тому його зручно використовувати не лише протягом однієї холодної ночі, а й довше, якщо прохолодна погода тримається кілька днів.

Водночас після потепління не залишайте грядку закритою без потреби. У сонячну вересневу погоду температура під матеріалом може швидко підвищитися, а надлишок вологи створює несприятливі умови для молодих рослин. Удень укриття варто відкривати або знімати, якщо температура достатньо піднялася.

Не перезволожуйте ґрунт перед холодом

Перед заморозком не потрібно рясно поливати грядку без потреби. Орієнтуйтеся на стан ґрунту та потреби конкретної культури. Надмірна вологість у прохолодну погоду може погіршити умови для кореневої системи.

Якщо земля суха, полийте рослини завчасно, але не допускайте застою води на грядці.

Що робити після заморозку

Після холодної ночі не поспішайте різко відкривати посіви ще до сходу сонця. Дайте температурі поступово підвищитися. Коли повітря прогріється, агроволокно можна відкрити, провітрити або повністю зняти, якщо наступної ночі сильного похолодання не прогнозують.

Для низьких культур матеріал іноді можна покласти безпосередньо на грядку. Проте молодим сходам безпечніше забезпечити каркас із дуг, щоб мокре полотно не притискало листя до землі.

Перевірте укриття заздалегідь

Якщо агроволокно використовувалося раніше, огляньте його до настання холодів. Матеріал має бути цілим і достатньо міцним. Великі пошкодження та розриви знижують ефективність захисту, а сильний вітер може швидко пошкодити старе полотно.

Також заздалегідь підготуйте дуги та засоби для фіксації. Тоді у разі раптового похолодання не доведеться поспіхом накривати грядку в темряві.

Від чого залежить ефективність захисту

Агроволокно добре допомагає під час короткочасних заморозків, але його можливості не безмежні. Важливо враховувати не лише мінімальну температуру, а й тривалість похолодання, силу вітру, стан ґрунту та вік рослин.

Одна холодна ніч і тривалий період морозної погоди – це різні ситуації. Легке укриття може продовжити період вирощування осінньої зелені та захистити молоді сходи від короткого похолодання, але воно не замінить повноцінного захищеного ґрунту за тривалого настання зими.