117 АЗС Shell взяла в суборенду «Укрнафта»

АТ «Укрнафта» підписало дві угоди з ТОВ «Альянс Холдинг» щодо суборенди автозаправних станцій на загальну суму 841,9 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані Prozorro. Згідно з договорами, до 30 вересня 2028 року «Укрнафта» візьме в суборенду 117 майнових комплексів АЗС по всій Україні разом із нерухомістю та рухомим майном.

Із загальної суми 715,9 млн грн припадає на 99 заправок, які «Альянс Холдинг» орендує у власника, а ще 126 млн грн – на 18 АЗС, взятих у лізинг. Власником об’єктів є компанія ТОВ «Інвест-Регіон», засновником якої виступає сам «Альянс Холдинг».

Суборендна плата визначатиметься за формулою 1,74 грн з ПДВ за кожен літр пального, реалізований «Укрнафтою» на цих АЗС. При цьому вказана вартість договорів є максимальною і не може бути перевищена впродовж усього строку їх дії.

У грудні 2025 року «Укрнафта» повідомила, що завершила ребрендинг автозаправок, які раніше працювали під брендом Shell. Зокрема, у серпні 2025 року «Укрнафта» та Shell Overseas Investments BV остаточно закрили угоду, за якою українська держкомпанія придбала 51% у «Альянс Холдингу» – оператора мережі АЗК Shell в Україні. Загалом, разом із заправками Shell, під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.

Shell вийшла з роздрібного бізнесу в Україні після того, як його було частково націоналізовано: у жовтні 2024 року Фонд держмайна отримав 49% статутного капіталу «Альянс Холдингу». Раніше ця частка належала російському бізнесмену Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції, а його активи в Україні були стягнуті в дохід держави за рішенням ВАКС. Наразі 51% «Альянс Холдингу» належить «Укрнафті», а 49% – Фонду держмайна.

Як писав ZAXID.NET, мережа UPG відкрила 110 АЗК по Україні у 2025 році, завдяки придбанню та оренді станцій у конкурентів. Це найбільший показник серед усіх мереж АЗК.