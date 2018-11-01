Державний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» запустив процес скорочення адміністративно-управлінського персоналу на 30%, повідомив директор компанії Ігор Смілянський.

Він повідомив, що підписав відповідний документ вранці в четвер,1 листопада, і звернувся до профспілок з відповідним повідомленням.

«Це 30% фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу. І це не топ-менеджмент. Адміністративно-управлінським персоналом вважаються і бухгалтери, і айтішники, і інші. А тому так, це 30% фонду оплати праці невиробничого персоналу», – сказав він на прес-конференції в четвер, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Смілянського, у компанії все ще є місяць, який дозволяє дочекатися узгодження нового тарифу на доставку пенсій, що дозволить не реалізовувати всі заплановані скорочення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія припинить доставку пенсій і закриє до семи тисяч сільських відділень. За його словами, це економічно невигідно для компанії, оскільки держава не змінювала тариф на цю послугу з 2004 року, тоді як витрати компанії зростають. Як приклад, Смілянський наводив аргумент про те, що в Україні зростає мінімальна зарплата, тоді як держава не збільшує «Укрпошті» виплати за доставку пенсій, що призводить до збитковості роботи сільських відділень.

Разом з тим Смілянський наголосив, що «Укрпошта» не вводитиме в дію свій антикризовий план, якщо держава до 1 листопада встигне збільшити їй виплати за доставку пенсій.

Коментуючи заяву Смілянського, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман порадив менеджменту «Укрпошти» звільнитися або почати економити на своїх заробітних платах.