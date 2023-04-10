Марку вже можна придбати у відділеннях «Укрпошти» по всій країні.

У Калуші погасили нову поштову марку від «Укрпошти» із зображенням Олега Псюка, лідера гурту Kalush Orchestra. Номінал марки 15 гривень, тираж складає 780 тисяч одиниць. До марки також випустили конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художню листівку. Марку можна купити у відділеннях «Укрпошти» у всіх регіонах країни.

Про урочисте погашення нової марки від «Укрпошти» у понеділок, 10 квітня, повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. За його словами, підписання перших марок здійснив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський, та учасники гурту – Олег Псюк і Килим-мен. Дизайн марки належить Святославу Романчаку, художниця конвертів – Олеся Вакуленко, дизайн листівки – Юрій Сосницький. Марку можна купити у відділеннях «Укрпошти» по всій країні.

«“Укрпошта” після перемоги гурту на престижному конкурсі дала обіцянку – випустити марку Kalush, як “ще один символ боротьби у війні та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими”. 15 гривень – номінал однієї марки. Тираж – 780 000 одиниць. До марки випущено також конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художню листівку», – зазначив Андрій Найда.

Зазначимо, «Укрпошта» заявила про наміри випустити марку з переможцем «Євробачення» – гуртом Kalush Orchestra 15 травня 2022 року. Тоді повідомлялося, що дизайн марки повинні погодити з «Євробаченням». Також «Укрпошта» оприлюднила макет одного із запропонованих варіантів зображення. Марка зі зображенням Kalush Orchestra випущена поза конкурсом.