«Укрзалізниця» попередила про затримку 28 поїздів
На двох напрямках швидкісні поїзди Інтерсіті замінили на потяги зі спальними вагонами
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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«Укрзалізниця» відновила енергопостачання на всіх головних вокзалах, однак попереджає про затримку 28 поїздів. Як інформує прес-служба перевізника, поїзди затримуються від 30 хв до семи годин, зокрема:
- №37/38 Запоріжжя – Київ (+6 год 21 хв);
- №91/92 Харків – Одеса (+6 годин);
- №191/192 Краматорськ – Одеса (+6 год);
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 год 37 хв);
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 год);
- №131/132 Дніпро – Львів (+3 год 43 хв);
- №37/38 Київ – Запоріжжя (+3 год 10 хв);
- №715/716 Перемишль – Київ (+3 год 08 хв);
- №1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
- №65/66 Умань – Харків (+2 год 26 хв);
- №119/120 Запоріжжя – Львів (+2 год 20 хв);
- №275/276 Київ – Запоріжжя (1 год 40 хв);
- №45/46 Харків – Ужгород (+1 год 36 хв);
- №32519/32520 Відень – Київ (+1 год 32 хв);
- №85/86 Запоріжжя – Львів (+1 год 24 хв);
- №749/750 Ужгород – Київ (+1 год 21 хв);
- №23/24 Київ – Хелм (+1 год 10 хв);
- №93/94 Харків – Хелм (+1 год 09 хв);
- №87/88 Запоріжжя – Ковель (+1 год 09 хв);
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+1 год 06 хв);
- №5/6 Рахів – Запоріжжя (+1 год 03 хв);
- №41/42 Дніпро – Трускавець (55 хв);
- №53/54 Одеса – Дніпро (+53 хв);
- №129/130 Кременчук – Ворохта (+45 хв);
- №149/150 Полтава – Чернівці (+45 хв);
- №21/22 Харків – Трускавець (+42 хв);
- №119/120 Львів – Запоріжжя (+33 хв);
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя (+33 хв);
«Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах Київ – Краматорськ та Київ – Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами», – додали в компанії.
Нагадаємо, що через масовану ракетну атаку 16 грудня більшість великих залізничних вокзалів були знеструмлені, а поїзди курсували з запізненням.
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