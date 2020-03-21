«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс поїзда «4 столиці» для евакуації українців

Цим потягом додому зможуть також доїхати громадяни Білорусі, Литви та Латвії

СуспільствоАнна Журба, сьогодні, 09:276670

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«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс поїзда «4 столиці» для евакуації українців
фото Олександра Калінчука
Поїзд відправиться з Києва 21 березня, а зворотно – наступного дня

«Укрзалізниця» призначила на 21 березня рейс поїзда № 31/32 Київ – Мінськ – Рига – Вільнюс та зворотно наступного дня для повернення до своїх країн громадян України, Білорусі, Литви та Латвії, котрі не можуть інакше перетнути кордон через карантин.

Як повідомила 20 березня прес-служба компанії, поїзд відправиться із Києва 21 березня о 12:55, прибуде до Мінська о 00:05 22 березня, до Вільнюса – о 3:48, а до Риги – о 8:29. У зворотному напрямку поїзд відправиться 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї (о 21:58) і Вільнюсі (00:30) та прибуде до Києва о 16:42 23 березня.

Квитки для тих, хто перебуває у Латвії, доступні у продажі через онлайн-систему «Укрзалізниці» та у касах вокзалу Риги. Усі інші можуть придбати квитки виключно онлайн.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» призначила 7 додаткових потягів «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва для евакуації українців. На відміну від потяга «4 столиць», вони відправлялися в Польщу без пасажирів. Першими чотирма потягами з Перемишля в Україну приїхали понад 2400 українців.

Як інформував ZAXID.NET, з 16 березня уряд тимчасово обмежив в'їзд до України іноземців через спалах коронавірусу Covid-2019 у світі, з 17 березня призупинив усе пасажирське авіасполучення, а з 18 березня – усі пасажирські залізничні перевезення. Крім того, Україна закрила частину наземних пунктів пропуску.

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