Для пасажирів у дорозі підготували перфоманси та музичну програму

З нагоди відзначення Дня Незалежності України Укрзалізниця у партнерстві з ГОГОЛЬFest запускає поїзд з трьома фестивальними вагонами, у якому відбудеться круїзний мобільний форум молоді. Шість рейсів ГогольTRAIN з Києва підлаштують під культурні події і фестивалі у різних містах України.

«Вагони поїзда ззовні оформлені художниками з усієї країни. Окрім спальних, потяг має три фестивальні вагони, у яких уже з початком подорожі пропонуватимуться музично-перформативна та освітня програми», – повідомили 12 серпня в Укрзалізниці.

Шість рейсів з Києва та назад ГогольTRAIN здійснить на такі культурні події:

Одеський міжнародний кінофестиваль, Одеса,

13.08.2021 Київ — Одеса / 21.08.2021 Одеса — Київ.

Respublica Fest, Кам'янець-Подільський,

27.08.2021 Київ — Кам’янець-Подільський / 29.08.2021 Кам’янець-Подільський — Київ.

Dream ГОГОЛЬFest, Херсон,

03.09.2021 Київ — Херсон / 05.09.2021 Херсон — Київ.

Parade Fest, Харків,

10.09.2021 Київ — Харків / 12.09.2021 Харків — Київ.

Book Forum, Львів,

17.09.2021 Київ — Львів / 20.09.2021 Львів — Київ.

DniPRO ГОГОЛЬFest, Дніпро,

01.10.2021 Київ — Дніпро / 03.10.2021 Дніпро — Київ.

Вагони артпотяга розмальовували художники з усієї України

Квитки на фестиваль можна буде придбати найближчим часом, усі деталі – на сайті ГогольTRAIN.

Нагадаємо, раніше у форматі артпоїзда ГогольTRAIN здійснював рейси на фестиваль ГОГОЛЬFest до Маріуполя у 2019 році та Херсона у 2020 році. У 2021 році до 30-річчя Незалежності України заплановано шість рейсів. Перший з них поїде до Одеси і присвячується пам'яті художника Олександра Ройтбурда.