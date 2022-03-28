Евакуаційний рейс до Чехії відправиться з Мостиськ

«Укрзалізниця» разом з чеською залізницею призначила ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії з міста Мостиська на Львівщині.

«Поїзд Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 22:36. Також можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» 28 березня.

Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова – найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває на станцію Мостиська ІІ о 11:03.

Окрім того, на 28 березня заплановані такі авакуаційні рейси:

Харків:

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород,

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Краматорськ:

13:00 - №282/281 Краматорськ - Львів

16:00 - №284/283 Краматорськ - Львів

Одеса:

22:32 - № 238/237 Одеса - Ужгород

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

20:00 - 234/233 Дніпро-Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

Нагадаємо, Укрзалізниця повернула платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами.