«Укрзалізниця» запустила евакуаційний поїзд з Мостиськ до Чехії
До теми
«Укрзалізниця» разом з чеською залізницею призначила ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії з міста Мостиська на Львівщині.
«Поїзд Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 22:36. Також можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» 28 березня.
Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова – найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває на станцію Мостиська ІІ о 11:03.
Окрім того, на 28 березня заплановані такі авакуаційні рейси:
Харків:
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород,
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп
Краматорськ:
- 13:00 - №282/281 Краматорськ - Львів
- 16:00 - №284/283 Краматорськ - Львів
Одеса:
- 22:32 - № 238/237 Одеса - Ужгород
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 20:00 - 234/233 Дніпро-Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
Нагадаємо, Укрзалізниця повернула платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.