Російські загарбники обстріляли електричку на Київщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Електричка «Шепетівка-Київ» потрапила під обстріл окупантів
У суботу вранці, 26 березня, російські окупанти обстріляли на Київщині електричку Шепетівка-Київ, постраждав пасажир.
«Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ», – повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram.
За попередніми даними, у результаті обстрілу є один постраждалий, якого травмувало розбите віконне скло.
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