Ввечері у четвер, 24 березня, російські військові обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ неподалік столиці. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

У повідомленні вказано, що евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна.



«По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко», – написав очільник «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.