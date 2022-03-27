Росії перекрили залізничне сполучення з країнами ЄС

З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з Росією. Отже країна-агресор не матиме залізничного сполучення з жодною з країн ЄС.

Як повідомляє «Укрзалізниця», у неділю, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

«Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну», – повідомив старший віце-президент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола. Також Фінляндія призупиняє й вантажні залізничні перевезення з РФ.

«Укрзалізниця» закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь. Також «Укрзалізниця» офіційним листом закликала членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.

Як повідомлялося раніше, з РФ припинили співробітництво світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom. Також Stadler призупинив діяльність у Росії та Білорусі. Російські залізниці, білоруську залізницю та їхні дочірні компанії виключено з Міжнародного союзу залізниць (UIC).