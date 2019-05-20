Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку

На тлі зміни влади в Україні низка чиновників подали у відставку

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:221530

До теми

Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку
фото «Української правди»
Уляна Супрун повідомила, що готова продовжувати реформувати медичну галузь

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжувати працювати на своїй посаді. Про це вона повідомила в коментарі агенції «Українські новини».

«Я залишаюся працювати», – сказала Супрун.

За її словами, після виборів до Верховної Ради, скоріш за все, буде сформовано новий Кабінет міністрів. Також Супрун наголосила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров’я, оскільки «ще потрібно багато чого змінити».

Нагадаємо, під час своєї інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запропонував уряду подати у відставку.

Напередодні інавгурації нового президента низка чиновників подали у відставку. Зокрема, у відставку подали міністри закордонних справ і оборони Павло Кілмкін і Степан Полторак, а також інші чиновники, зокрема – голова СБУ Василь Грицак і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Очільник СБУ Василь Грицак подав у відставку ZAXID.NET
Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук