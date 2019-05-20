Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку

Уляна Супрун повідомила, що готова продовжувати реформувати медичну галузь

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжувати працювати на своїй посаді. Про це вона повідомила в коментарі агенції «Українські новини».

«Я залишаюся працювати», – сказала Супрун.

За її словами, після виборів до Верховної Ради, скоріш за все, буде сформовано новий Кабінет міністрів. Також Супрун наголосила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров’я, оскільки «ще потрібно багато чого змінити».

Нагадаємо, під час своєї інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запропонував уряду подати у відставку.

Напередодні інавгурації нового президента низка чиновників подали у відставку. Зокрема, у відставку подали міністри закордонних справ і оборони Павло Кілмкін і Степан Полторак, а також інші чиновники, зокрема – голова СБУ Василь Грицак і секретар РНБО Олександр Турчинов.