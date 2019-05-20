Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку

Степан Полторак був міністром оборони України з 14 жовтня 2014 року

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:242350

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Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку
фото з відкритих джерел
Полторак приєднався до низки чиновників, які подали у відставку

У понеділок, 20 травня, міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку з посади. Відповідну заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського він оприлюднив у мережі Facebook.

«Пане президенте України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України, з повагою ставлюсь до вашого конституційного права визначитись з міністром оборони України і подати кандидатуру на затвердження до Верховної Ради України та відповідно до законів України «Про національну безпеку України», «Про Кабінет міністрів України» прошу вас розглянути встановленим порядком питання щодо звільнення мене з посади міністра оборони України. Честь маю», – ідеться в заяві Полторака.

Степан Полторак був міністром оборони України з 14 жовтня 2014 року. 13 жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив, що задовольнив рапорт Полторака про звільнення з військової служби, і що він і надалі очолюватиме Міністерство оборони. Відповідно до вимог закону України «Про національну безпеку України» з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони України має посідати цивільна особа.

Нагадаємо, що раніше у відставку подали: міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, представниця президента в Раді Ірина Луценко, перший заступник Адміністрації президента Віталій Ковальчук, перший заступник глави СБУ Павло Демчина, очільник РНБО Олександр Турчинов, голова СБУ Василь Грицак.

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