Базовим клубом молодіжки стало київське «Динамо»

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виклик до табору молодіжки отримали 25 гравців (до офіційної заявки на чемпіонат Європи, згідно з регламентом, мають потрапити 23 футболісти). Найбільше представництво у команді має «Динамо» – одразу 8 виконавців. Цікаво, що у списку запрошених немає жодного гравця «Шахтаря» і присутні одразу шість легіонерів.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козік («Колос»), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – «Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос»), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – «Карпати»), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Борис Крушинський («Полісся»).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо»).

Нагадаємо, товариський матч між Іспанією та Україною відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто Домінго Стедіум. А вже за шість днів «синьо-жовті» стартують у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).