Такі артефакти досі не були зафіксовані у науковому обігу

Поліція врятувала від незаконного продажу чорними археологами унікального археологічного скарбу. Три рідкісні фібули (застібки) V ст. вилучила поліція Полтавської області. Артефакти передали у колекцію Національного музею історії України, повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Відмінною рисою срібної пари застібок є вишуканий декор у формі гребеня з численними кнопками. Як зазначили науковці музею, схожих виробів у науковому обігу досі не зафіксували. Ймовірно, винятковий скарб належить до пізнього етапу київської культури – періоду, коли прикраси вже виготовлялися не з бронзи, а зі срібла.

«Скарб складається з трьох застібок-фібул. Велика округла фібула, яка колись була плакована сріблом, є прикрасою, характерною для київської археологічної культури (III-V ст.). Інші дві фібули виготовлені зі срібла, вони належать до так званого типу двопластинчастих фібул, які на той час поширилися в Північному Причорномор’ї», – повідомили у Мінкульті.

Київська археологічна культура вважається першою, яку пов’язують зі слов’янами, що згадуються в історичних джерелах. На думку дослідників, перші срібні прикраси могли з’явитися як наслідок міграційних процесів, наприклад, втечі готських племен в ліси після гунського вторгнення 375-376 років.

Фібули знайшли на Полтавщині. Розслідування факту незаконного привласнення скарбу розпочали за заявою Нацмузею історії України. Артефакти вилучили працівники Лохвицького відділення Миргородського районного відділу поліції і передали у музей.

Як пояснили у Нацмузеї історії України, фібули – це металеві застібки, якими найчастіше защіпали плащі. Також вони мали культове призначення – були оберегами. Фібули складалися з двох частин: декоративного щитка-корпуса і пружини з голкою.