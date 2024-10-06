Київський клуб продовжує йти в українській першості без поразок

«Динамо» у неділю, 6 жовтня, у поєдинку 9-го туру чемпіонату України на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві зустрічалось з «Кривбасом». Підопічні Олександра Шовковського забили три голи (один – у свої ворота) і очолили турнірну таблицю УПЛ.

Україна, УПЛ, 9-й тур

«Динамо» – «Кривбас» – 2:1

Голи: Рубчинський, 5, Буяльський, 25 (п.) – Михавко, 45+3 (аг.)

Вже на старті зустрічі «Динамо» вийшло вперед. Герреро після передачі Ярмоленка скинув під удар Рубчинського: його першу спробу було заблоковано, а от на добивання ніхто не зреагував. В середині тайму арбітр зафіксував гру рукою в Кузика і вказав на одинадцятиметрову позначку – Кліщук зачепив м’яч після пострілу Буяльського, однак завадити голу не зміг. Цікаво, що перший удар у площину воріт «Динамо» «Кривбас» зумів завдати лише на 36-й хвилині.

Наприкінці тайму Буяльський мав оформлювати дубль, коли перекидав м’яч через Кліщука, але кіпер криворіжців в останній момент зумів вибити м’яч з лінії. Вже у доданий час «Кривбас» виконав закидання зі стандарту у штрафний і м’яч від Михавка влетів у ворота киян.

По перерві важка і в’язка боротьба продовжилась створенням напівмоментів, які команди так і не змогли втілити у голи. Як наслідок, мінімальна перемога «Динамо», яка повертає їх на вершину турнірної таблиці УПЛ: кияни відірвались від найближчого переслідувача – «Полісся» – на 2 очки. «Кривбас» з 11-ма пунктами залишився восьмим.