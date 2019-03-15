УДО засекретило документи про земельну ділянку Порошенка в центрі Києва

УДО почало вилучати всю документацію у справі за кілька місяців до виборів президента в 2014 році

Журналісти програми «Схеми» виявили, що Управління державної охорони вилучило з різних держорганів усю документацію, пов'язану із земельною ділянкою президента Петра Порошенка в центрі Києва біля Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в оприлюдненому 14 березня матеріалі журналістського розслідування.

Цю землю Петро Порошенко отримав за безцінь у результаті нехитрої схеми, пишуть журналісти. На цій, тепер приватній землі розташована пам’ятка національного значення – земляний вал Київської фортеці, Олексіївський люнет (бастіон, який має одну укріплену сторону), який був частково зруйнований будівельною технікою, що мала звести маєток для Порошенка.

У 2013 році за фактом руйнування національної пам'ятки міліція порушила кримінальну справу.

І хоча слідчий відділ міліції в Печерському районі Києва свого часу встановив, що «під час будівельних робіт за адресою вул. Радіальна, 5 у Києві була зруйнована частина пам'ятки», після того як Петро Порошенко став президентом, кримінальне провадження закрили із формулюванням «у зв'язку з відсутністю складу злочину».

Відео «Радіо Свободи»

Але тепер, на новий запит «Схем», уже поліція довго не могла розшукати цю справу. Начальник Печерського управління ГУ Нацполіції Києва Андрій Дуброва спочатку телефоном повідомив журналістам, що документів, на підставі яких була закрита ця справа, – у них немає.

Прокуратура постанову не оскаржила.

За кілька місяців до виборів президента 2014 року Управління державної охорони почало вилучати з різних державних органів усю документацію, пов’язану із приватними земельними ділянками чинного президента України Петра Порошенка, розташованими в буферній зоні Києва – біля Лаври.

За інформацією журналістів, начальник Управління держохорони Валерій Гелетей попередив усіх попередніх розпорядників вилученої документації, що тепер вона не підпадає під розголошення.

Інформацію засекретили. Незасекреченою залишилася тільки частина про цільове призначення земельної ділянки, де розташований Олексіївський люнет - в реєстрі майнових прав. І там вже з'явилося ще одне цільове призначення - «Землі житлової та громадської забудови».

​Журналісти звернулись із запитом на ім’я Петра Порошенка і до Адміністрації президента. Але і там так і не відповіли, чи давав Порошенко особисту вказівку очільникові Управління держохорони Валерієві Гелетею вилучати з різних державних органів усі згадки про свою приватну земельну ділянку.