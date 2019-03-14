У Луцьку зірвали банер з критикою дій Петра Порошенка

Порізаний банер

Із багатоповерхівки в центрі Луцька промисловий альпініст зрізав банер із критикою дій президента Петра Порошенка. Банер зі словами «Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає» провисів декілька годин, повідомляють «Волинські новини».



Банер у понад 30 метрів заввишки з’явився в центрі міста напередодні візиту президента, ввечері 13 березня. Хто саме вивісив цей банер, хто замовив та заплатив за його друк – наразі невідомо.

Згідно з повідомленням новинного сайту, за декілька годин полотно зрізали, пошкодивши його так, аби банер не можна було повісити вдруге.

Затриманий чоловік плутався у свідченнях і не міг пояснити, навіщо він це зробив. Спочатку він переконував, що сидів зі знайомим у дворі, де близько другої години ночі до них підійшли незнайомі і «замовили» таку роботу. Потім заявив, що вирішив зрізати його нібито через власну громадянську позицію.

Чоловік на ім’я Андрій також розповів, що займався туризмом, тому мав все необхідне для промислового альпінізму спорядження.

Банер на 16-поверховому будинку

«Волинські новини» повідомляють, що на банері було надруковане звинувачення в бік Петра Порошенка в розформуванні 51-ї військової бригади.

Як відомо, 1 грудня 2014 року цю бригаду, яка брала участь в АТО розформували, а за місцем її дислокації створили нову – 14-ту окрему механізовану бригаду.

Водночас бійці колишньої 51-ї бригади, які нині служать в Збройних силах України, назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації.

«Ми, бійці та ветерани 14 ОМБр, що є правонаступницею 51-ї бригади, з місцем дислокації у Володимирі-Волинському, глибоко обурені намаганнями втягнути нас та славне ім’я наших загиблих побратимів у мерзотне політиканство. Використання нашого імені у політтехнологічному лайні вважаємо ницим, і не достойним честі солдата та офіцера української армії», – йдеться в заяві на сторінці 14-ї бригади у Facebook.

Наразі скелелаза забрали до міського відділу поліції, правоохоронці розшують його ймовірного спільника.