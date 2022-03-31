З 1 квітня в Україні поступово відновлять роботу заклади культури та мистецтв – театри, опери і концертні зали, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Діячі мистецтв готові працювати нон-стоп, аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура – це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності», – сказав Ткаченко.

За його словами, кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Водночас події у цих закладах відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. Це означає, що, наприклад, у випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Через це кількість місць буде обмеженою. Крім того, при вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або які загрожують життю чи здоров’ю людей.

Також у Міністерстві культури нагадали про збереження карантинних правил у зв’язку з пандемією Covid-19.

Нагадаємо, 16 березня російські загарбники розбомбили Драматичний театр у Маріуполі на Донеччині, де від обстрілів ховалися сотні жителів міста. Згодом під руїнами театру знайшли близько 300 загиблих.