Кешбек для українських товарів можуть переглянути

Кабінет міністрів планує змінити умови програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення 10% вартості українських товарів, придбаних споживачами. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише LIGA.net.

За його словами, програму планують адаптувати так, щоб надати більші переваги українським товарам у сегментах, де вони найбільше конкурують з імпортом. Зокрема, виробники молочної продукції запропонували підвищити розмір кешбеку на тверді сири, адже саме в цій категорії імпорт має найбільший вплив на ринок. Водночас кешбек на окремі товари, де імпорт не створює загроз, можуть зменшити або скасувати.

У міністерстві зазначили, що програма вже дала помітний ефект. Частка українських товарів у середньому споживчому чеку зросла з 65% на момент запуску до 75%. Крім того, за даними MasterCard, завдяки «Національному кешбеку» рівень безготівкових розрахунків у ритейлі зріс на 14%.

Наразі учасниками програми є 8,2 млн українців. У ній представлені близько 400 тисяч товарів українського виробництва та майже 2 тисячі виробників.

На реалізацію «Національного кешбеку» у 2025 році держава спрямувала 5,7 млрд грн. У 2026 році фінансування очікується на дещо нижчому рівні. За словами міністра, подальші зміни програми мають стимулювати попит на українські товари та скоротити частку імпорту на внутрішньому ринку.