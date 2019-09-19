Уряд призначив 43-річну львівську юристку заступницею міністра інфраструктури

Наталія Форсюк має вищу юридичну освіту, закінчила ЛНУ імені Івана Франка

У середу, 18 вересня, Кабінет міністрів під час свого засідання призначив 43-річну львівську юристку Наталію Форсюк заступницею міністра інфраструктури Владислава Криклія. Про відповідне призначення повідомив «Урядовий портал».

Наталія Форсюк має вищу юридичну освіту, закінчила ЛНУ імені Івана Франка. Працювала юристом на Львівському заводі автонавантажувачів, в адвокатській компанії «Моор&Кросондович», керувала виробничим підприємством із данськими інвестиціями в деревообробній галузі.

Також вона була керуючою директоркою ГО «Трансперенсі інтренешнл Україна» та радницею міністра інфраструктури Володимира Омеляна на громадських засадах, членкинею експертної ради при міністерстві інфраструктури. Є директоркою CoST в Україні (Міжнародна Ініціатива з прозорості будівництва об’єктів інфраструктури за публічні кошти).

Нагадаємо, що ще кілька львів'ян відтепер працюватимуть у новому уряді. Зокрема колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій стала заступницею міністра освіти і науки України, а головний архітектор Львова Юліан Чаплінський переходить на посаду заступника міністра у Міністерство розвитку громад і територій. Також колишня народна депутатка Ірина Подоляк стане заступницею міністра культури. Окрім того, заступницею міністра юстиції України стала 32-річна львівська юристка Валерія Коломієць.