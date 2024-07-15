Уряд виділив 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для курсу «Захист України»
Учні з кількох шкіл спільно займатимуться в осередках для вивчення предмета «Захист України»
Кабінет міністрів виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу «Захист України» у школах. Гроші скерують на створення навчальних тирів, закупівлю навчального обладнання – симуляції управління дронами й тактичну медицину зокрема. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 15 липня.
Федоров розповів, що в українських містах створять осередки для навчання предмета «Захист України». В одному такому осередку займатимуться учні з 5-10 шкіл чи однієї громади.
«Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення», – сказав Федоров.
Для осередків через платформу Prozorro Market громади закуплять сучасну техніку, зокрема:
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;
- навчальні тири й макети;
- аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.
Віцепрем’єр зауважив, що в умовах повномасштабного вторгнення уже зараз важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи.
«Це основа нашого безпечного майбутнього», – сказав Федоров, відзначивши, що паралельно із закупівлею сучасного обладнання в Україні навчатимуть тренерів, які підготують вчителів.
До слова, напередодні бригада «Азов» повідомила, що долучилася до реформи курсу «Захист України» для учнів 10-11 класів. У 12-й бригаді Нацгвардії розповіли, що бійці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що студенти, які здобувають вищу освіту, та поліцейські проходитимуть базову загальновійськову підготовку у вишах. Базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для чоловіків та добровільною для жінок.