Паралельно із закупівлею сучасного обладнання в Україні навчатимуть тренерів, які підготують вчителів

Кабінет міністрів виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу «Захист України» у школах. Гроші скерують на створення навчальних тирів, закупівлю навчального обладнання – симуляції управління дронами й тактичну медицину зокрема. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 15 липня.

Федоров розповів, що в українських містах створять осередки для навчання предмета «Захист України». В одному такому осередку займатимуться учні з 5-10 шкіл чи однієї громади.

«Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення», – сказав Федоров.

Для осередків через платформу Prozorro Market громади закуплять сучасну техніку, зокрема:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.

Віцепрем’єр зауважив, що в умовах повномасштабного вторгнення уже зараз важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи.

«Це основа нашого безпечного майбутнього», – сказав Федоров, відзначивши, що паралельно із закупівлею сучасного обладнання в Україні навчатимуть тренерів, які підготують вчителів.

До слова, напередодні бригада «Азов» повідомила, що долучилася до реформи курсу «Захист України» для учнів 10-11 класів. У 12-й бригаді Нацгвардії розповіли, що бійці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що студенти, які здобувають вищу освіту, та поліцейські проходитимуть базову загальновійськову підготовку у вишах. Базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для чоловіків та добровільною для жінок.