Кабінет міністрів в п'ятницю, 7 квітня, підвищив на 80% вартість акцизних марок для алкогольних та тютюнових виробів, повідомило Міністерство фінансів.

Як йдеться в повідомленні, вартість акцизної марки для алкогольних напоїв збільшилась з 19 копійок до 35 копійок, для тютюнових виробів (зокрема, тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН) і рідин для електронних сигарет) – з 9 копійок до 16 копійок.

Як пояснили в Міністерстві фінансів, вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року. Її підвищення пояснюється збільшенням витрат, пов’язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок. Тільки захищений папір, який використовується для виготовлення марок, у 2023 році подорожчав у 2,1 раза у порівнянні з 2022 року.

Зауважимо, що Верховна Рада готується ухвалити закон про впровадження в Україні електронних акцизних марок.