Міжнародні партнери України скаржились на незрозумілу логіку включення компаній до цього списку

Кабінет міністрів України вирішив закрити реєстр «Міжнародних спонсорів війни» на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, опублікованому у середу, 20 березня.

Як повідомляється, у роботі розширеного засідання, де розглядалося питання подальшої роботи реєстру НАЗК, взяли участь представники РНБО, СБУ, НАЗК та Офісу генпрокурора.

Також у засіданні взяли участь посли країн-партнерів зокрема, Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, тимчасово повірені в справах посольств США, Бельгії, Фінляндії, Греції та представництва ЄС в Україні. Також були представники посольств Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Німеччини та КНР.

Присутні на засіданні українські дипломати зауважили, що отримують численні звернення представників дипломатів країн-партнерів про відсутність нормативної бази для існування цього реєстру. Таку думку підтримали і представники Мін’юсту, які наголосили на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції визнали, що дійсно є питання подальшого існування списку.

Зрештою, учасники зустрічі вирішили, що потрібно передати інформацію з реєстру до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання. Також потрібно визначити підстави для застосування санкцій до суб’єктів, які є у реєстрі. Згодом треба підготувати відповідні пропозиції для розгляду на засіданні РНБО.

Крім того, зазначили в Кабміні, вирішили, що потрібно переадресувати НАЗК користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на вебсайт РНБО «Державний реєстр санкцій». Це пояснюють необхідністю достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

Зазначимо, що так званий «Список міжнародних спонсорів війни», який формує Національне агентство з питань запобігання корупції був створений главою інституції Олександром Новіковим. Станом на сьогодні в нього внесені близько 50 компаній. Недостатня законодавча обґрунтованість внесення певних компаній до списку, як виявилось, сильно впливало на міжнародні ринки окремих держав, адже призводило до репутаційних втрат і падіння ринкової вартості цих компаній.

У березні НАЗК призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Цього місяця новий голова НАЗК Віктор Павлущик заявив, що відомство уже два роки самостійно визначає, які компанії є «міжнародними спонсорами війни».

Були випадки, коли компанії, внесені у список, виходили з російського ринку. Після цього їх виключали зі списку. Це, зокрема, три грецькі нафтові перевізники, британський виробник паперу Mondi, ірландська компанія з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited, найбільша в світі індійська компанія з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK).

Існує приклад, коли внесення до списку створило Україні проблеми з іншими державами – Австрією, Китаєм, Грецією та Угорщиною. Зокрема, внесення угорського OTP Bank призвело о блокування офіційним Будапештом санкцій ЄС щодо Росії. Зрештою НАЗК виключило угорський OTP Bank зі списку спонсорів війни.