Кабінет міністрів України вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Зокрема було прийняте рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. грн треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

«Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», – пояснила у п’ятницю, 8 вересня, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Але разом із цим, постанова посилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.

Нагадаємо, що впродовж останніх місяців в Україні було проведено низку сумнівних тендерів на зразок закупівлі шкіряних барабанів чи овочерізок в укриття або зйомки серіалів. Після того, як інформація про такі тендери потрапляла у ЗМІ та соцмережі й викликала резонанс, відповідні торги та угоди скасовували.