Національна команда спробує реабілітуватись за поразку у першій грі

У четвер, 13 листопада, збірна України в матчі п'ятого туру відбірного турніру ЧС-2026 зустрінеться з Францією. Гра відбудеться в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде словенська бригада арбітрів на чолі з 45-річним Славко Вінчичем. За VAR відповідатиме Бастіан Данкерт з Німеччини.

Де дивитися матч Франція – Україна? Трансляцію гри ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Поєдинок Франція – Україна прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай. О 20:30 розпочнеться передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком. Запрошеними експертами стануть колишній гравець національної команди Олександр Головко і футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому етері приєднається кореспондентка Марина Машкіна.

Загалом українці та французи на рівні національних збірних зустрічалися між собою тринадцять разів. Наша команда має 1 перемогу, французи – 7, ще 5 зустрічей завершилися унічию. Різниця м'ячів на користь «Ле Бльо» – 25:8.

Після 4-х турів збірна України у квартеті D посідає другу сходинку, маючи у своєму доробку 7 очок. Лідирує Франція з 10 балами. Третьою йде Ісландія (4 пункти), а замикає турнірну таблицю Азербайджан (1 очко).

Згідно з розкладами у нашій групі Франція отримає пряму путівку на Мундіаль, якщо обіграє Україну. Україна гарантує місце в топ-2, якщо переможе, а Ісландія втратить очки з Азербайджаном, або якщо Україна зіграє внічию, а Ісландія зазнає поразки.