Троє дорослих та двоє дітей госпіталізували з різними травмами в медзаклади Тернополя

В ДТП на вулиці Об'їзній зіткнулися легкове авто та вантажний бус. В аварії важко травмувалося троє дорослих та двоє дітей. Ще одна дитина – трирічна дівчинка – залишилася неушкодженою.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася о 09:00 в неділю, 25 червня, на вулиці Об'їзній біля магазину Metro. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автівкою Renault Duster. У кросовері перебувала сім'я: двоє дорослих та троє неповнолітніх дітей.

«У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали водій мікроатобуса, а також керманич Renault Duster, його дружина та двоє дітей – віком 15 та 17 років. Їх доправили до лікарні», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

В медустановах додали, що наразі стан усіх потерпілих стабілізовано. Вони отримали різні травми голови та кінцівок. Загрози їхньому життю зараз немає.

Ще одна трирічна дитина, яка перебувала в автокріслі, не постраждала. Поки бригади швидкої допомоги забирали батьків дівчинки в лікарні, з малечею перебували працівники мобільної групи реагування на факти вчинення домашнього насильства Тернопільського райуправління поліції. Потім вони передали дівчинку родичам, які приїхали за нею.

Правоохоронці внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). В поліції з'ясовують всі обставини аварії.